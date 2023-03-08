3 мифа об УЗИ органов малого таза

УЗИ малого таза является очень популярной процедурой. Его обычно рекомендуют проводить один-два раза в год вместе с консультацией гинеколога. Если введете в поисковике УЗИ органов малого таза цена Днепр, вы наткнетесь на большой выбор проверенных специалистов на сервисе doc.ua.
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Миф первый: УЗИ ОМТ не является обязательным
Проводя проверки женского здоровья в профилактических целях, многие девушки ошибочно считают, что можно обойтись только визитом к гинекологу и сдачей мазков. Но на самом деле осмотр и анализы не могут показать полную картину относительно состояния внутренних органов.
Миф второй: факт беременности можно установить и без УЗИ
Во время задержки менструации тест на беременность или анализ крови на ХГЧ не всегда гарантируют корректный результат. Иногда в организме происходят гормональные изменения, а плодного яйца на самом деле нет. Также благодаря УЗИ можно исключить внематочную беременность.
Миф третий: УЗИ органов малого таза необходимо только при беременности
Данный метод исследования является очень информативным и подходит, чтобы:
- диагностировать новообразования на шейке матки, яичниках, маточных трубах;
- выяснить причину проблем с мочеиспусканием;
- узнать о происхождении нехарактерных выделений;
- исследовать размеры и особенности строения органов малого таза;
- контролировать расположение внутриматочной спирали.
Важно понимать, что многие гинекологические заболевания на начальных этапах могут вообще не иметь никаких симптомов. Именно благодаря ультразвуковому исследованию можно вовремя обнаружить проблему и начать лечение.
Поводами для внепланового прохождения УЗИ и визита к гинекологу становятся сбои в менструальном цикле, болезненные или дискомфортные ощущения внизу живота. Исследование рекомендуют и при подготовке к беременности: до момента зачатия лучше убедиться в здоровье внутренних органов. Также проверки необходимы во время ожидания малыша — для контроля его развития.
Наконец, стоит развенчать еще одно заблуждение — об опасности УЗИ. На самом деле данное исследование является полностью безопасным, не несет угрозы облучения и других рисков. При назначении врача вы можете проходить УЗИ так часто, как это нужно.
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