3 мифа об УЗИ органов малого таза

УЗИ малого таза является очень популярной процедурой. Его обычно рекомендуют проводить один-два раза в год вместе с консультацией гинеколога. Если введете в поисковике УЗИ органов малого таза цена Днепр, вы наткнетесь на большой выбор проверенных специалистов на сервисе doc.ua.

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Миф первый: УЗИ ОМТ не является обязательным

Проводя проверки женского здоровья в профилактических целях, многие девушки ошибочно считают, что можно обойтись только визитом к гинекологу и сдачей мазков. Но на самом деле осмотр и анализы не могут показать полную картину относительно состояния внутренних органов.

Миф второй: факт беременности можно установить и без УЗИ

Во время задержки менструации тест на беременность или анализ крови на ХГЧ не всегда гарантируют корректный результат. Иногда в организме происходят гормональные изменения, а плодного яйца на самом деле нет. Также благодаря УЗИ можно исключить внематочную беременность.

Миф третий: УЗИ органов малого таза необходимо только при беременности

Данный метод исследования является очень информативным и подходит, чтобы:

диагностировать новообразования на шейке матки, яичниках, маточных трубах;

выяснить причину проблем с мочеиспусканием;

узнать о происхождении нехарактерных выделений;

исследовать размеры и особенности строения органов малого таза;

контролировать расположение внутриматочной спирали.

Важно понимать, что многие гинекологические заболевания на начальных этапах могут вообще не иметь никаких симптомов. Именно благодаря ультразвуковому исследованию можно вовремя обнаружить проблему и начать лечение.

Поводами для внепланового прохождения УЗИ и визита к гинекологу становятся сбои в менструальном цикле, болезненные или дискомфортные ощущения внизу живота. Исследование рекомендуют и при подготовке к беременности: до момента зачатия лучше убедиться в здоровье внутренних органов. Также проверки необходимы во время ожидания малыша — для контроля его развития.

Наконец, стоит развенчать еще одно заблуждение — об опасности УЗИ. На самом деле данное исследование является полностью безопасным, не несет угрозы облучения и других рисков. При назначении врача вы можете проходить УЗИ так часто, как это нужно.