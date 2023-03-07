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ЗСУ за добу ліквідували 1060 російських військових

Збитий російський літак
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 154,8 тис. військових, 3432 танки, 2095 дронів, 303 літаки, 289 гелікоптерів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 7 березня 2023 року армія РФ втратила:

  • особового складу — близько 154830 (+1060) осіб
  • танків ‒ 3432 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 6714 (+11)
  • артилерійських систем  – 2456 (+23)
  • РСЗВ – 488 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 253 (+3)
  • літаків – 303 (+1)
  • гелікоптерів – 289 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9)
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16)
  • спеціальної техніки ‒ 236 (+2)

Остаточні втрати противника уточнюються.

6 березня повідомлялося, що за оцінками розвідки НАТО, Росія, намагаючись захопити Бахмут Донецької області, втратила у 5 разів більше військовослужбовців, ніж Україна, обороняючи місто.

7 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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