ЗСУ вже використовують високоточні «розумні» бомби JDAM, — командувач ПС США в Європі

Збройні Сили України почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM-ER з дальністю враження до 72 км.

Про це заявив командувач Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймс Хекер, повідомляє Цензор.НЕТ

Він зазначив, що Україна отримала від США високоточні боєприпаси, які мають збільшену дальність дії порівняно з бомбами з гравітаційним скиданням та мають більш високу точність.

«Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність дії та б’ють трохи далі, ніж некерована бомба вільного падіння, і мають точне наведення», — сказав Хекер.

За його словами, можливість використовувати JDAM українці отримали «ймовірно, протягом останніх трьох тижнів».

Хекер підтвердив, що він говорив саме про JDAM-ER. Його коментар про цю зброю, яка прибула в Україну близько трьох тижнів тому, також збігається з повідомленням Bloomberg про те, що американські військові працюють над його доставкою, опублікованим 21 лютого.

Хекер також наголосив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена. «У них достатньо, щоб завдати кількох ударів», — сказав він.