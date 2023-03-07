Уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Обов’язок держави – оберігати життя і здоров’я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава», – заявила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

Повідомляється, що підставою для обов’язкового виїзду відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з військовим командуванням та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Примусове вивезення дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, або особи, яка її замінює, іншого законного представника.

«Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя», – наголошують у Мінреінтеграції.

Нині під примусову евакуацію припадають діти із міста Бахмут.