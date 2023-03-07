Україна повернула з російського полону 130 захисників під час чергового обміну

У вівторок, 7 березня, Україна повернула з російського полону 130 воїнів, серед них — захисники Маріуполя та військові з районів Бахмута та Соледара
Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Зазначається, що з 87 захисників Маріуполя, 71 воїн — із Азовсталі.
35 зі звільнених були взяті в полон на Донецькому напрямку, у районі Бахмута та Соледара.
Єрмак наголосив, що більшість звільнених військових мають тяжкі поранення.
«Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього», — пише він.
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