У Повітряних силах пояснили, в чому складність опанування західних винищувачів

Система управління західних винищувачів суттєво відрізняється від радянських. Навчання двох пілотів покажуть, як швидко можна опанувати сучасні бойові літаки

Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону 7 березня.

«Вони (партнери, — ред.) хочуть зрозуміти рівень підготовки українських пілотів, оскільки філософія управління радянською технікою дещо інша, ніж філософія управління західною технікою. Наводив приклад, навіть ручка управління літаків радянських, винищувачів, знаходиться посередині, там (у західних літаках, — ред.) знаходиться збоку. Бортове обладнання, яке треба теж зрозуміти, як воно працює», — пояснив він.

Ігнат додав, що два українські пілоти, які поїхали до США, дадуть уявлення про те, скільки часу знадобиться на навчання.

Речник Повітряних сил зазначив, що навчання для опанування західних літаків повинні пройти не лише українські пілоти, але й військові інженери, які забезпечують роботу авіації.