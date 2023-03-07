Помощник госсекретаря Джеффри Пайетт: попытка России использовать энергетику в качестве оружия провалилась

США намерены активно помогать в восстановлении энергосистемы Украины

Джеффри Пайетт, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики и координатор правительства США по оказанию помощи Украине в восстановлении ее энергетического сектора, в интервью корреспондентке Украинской службы «Голоса Америки» Оксане Бедратенко рассказал, почему у Путина не вышло сломить Украину энергетической блокадой, и как США намерены помогать восстанавливать энергосистему Украины.

Об энергетической блокаде России

«Самое важное сейчас – это невероятная стойкость украинского народа, украинских энергетиков, которые сделали очень много для того, чтобы усилия Путина не увенчались успехом. Я был в Киеве в декабре, в день самой большой на тот момент волны авиаударов, и видел, как работники «Укрэнерго» быстро восстанавливали мощности. Я очень горжусь тем, что являюсь частью группы представителей правительства США, работающих над поставками неотложной помощи Украине для восстановления ее энергосистемы».

О зависимости от российских энергоресурсов

«После февраля 2022 года никто в мире больше не будет рассматривать Россию как надежного поставщика энергии. Посмотрите на заключение Международного энергетического агентства, которое считает, что к 2030 году доходы России от продажи нефти и газа сократятся на 50 процентов. С января по декабрь они уже сократились на 38 процентов. Это гигантский дефицит, о котором Россия теперь сообщает публично, а реальные цифры, вероятно, еще большие. Россия нанесла себе огромный ущерб этой войной и, в частности, нефтяным и газовым ресурсам, которые были движущей силой ее экономики. Это очень печально для России, но это следствие действий Путина и его стремления использовать нефтегазовые ресурсы в качестве оружия».

«Поэтому мы очень упорно работаем над тем, чтобы Россия никогда больше не смогла использовать свои нефть и газ против остального мира».

О значимости украинской энергетики

«Украина обладала одной из самых крупных сетей атомных электростанций в Европе до начала авиаударов и продолжала экспортировать электроэнергию в Европу даже с началом военных действий. Эта страна обладает фантастическими ресурсами для развития ветряной и солнечной энергетики. На территориях Азовского побережья, которые на сегодняшний день оккупированы, Украина хотела бы развивать переход на водород, использование биомассы, а также использование значительных ресурсов нефти и газа. Многие из этих ресурсов могут быть использованы более эффективно с помощью современных методов добычи, улавливания углерода и посредничества в отводе газов и метана, и в это планируют инвестировать США и европейские партнеры. И я думаю, в долгосрочной перспективе Украина должна стать основным источником изменений в европейской энергетической системе. Украина также располагает значительными мощностями по хранению газа. Поэтому очевидно, что по окончании этой войны Европа никогда больше не поставит себя в зависимость от трубопроводного газа из России».

«Конечно, повреждений очень много, и потребуется много работы, чтобы восстановить энергосистему. Но в конце этой войны, когда Украина одержит победу, у меня есть все основания ожидать, что она вернется на позиции важного экспортера энергии».

О помощи США Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры

«Соединенные Штаты и все наши партнеры по «Большой семерке» твердо намерены помогать Украине восстанавливать ее энергосистему. Еще в прошлом году Соединенные Штаты выделили 53 миллиона долларов на дополнительное оборудование, а сейчас мы находимся в процессе одобрения еще 125 миллионов. Кроме того, мы только что направили в Конгресс запрос на выделение правительством США еще 250 миллионов долларов на новое оборудование для проекта по децентрализации украинской энергосистемы, минимизации ее зависимости от нефти и газа и внедрение возобновляемых источников энергии».

«Я вижу сильную двухпартийную поддержку помощи США в Украине, поэтому ожидаю, что эти 250 миллионов будут одобрены Конгрессом, как это уже случалось в прошлом. И как только это произойдет, мы будем работать с нашими коллегами из Агентства международного развития, Министерства энергетики, а также партнерами в Киеве, чтобы как можно быстрее определить поставки, которые помогут устранить нанесенный войной ущерб и помочь Украине в ее стремлении интегрироваться в европейскую энергетическую систему».

Об интересе американских компаний к участию в восстановлении Украины

«Я разговаривал с несколькими американскими компаниями энергетического сектора, которые намерены работать в Украине. Очевидно, они следят за ходом военных действий. Но они также видят возможности и потенциал ресурсов, которыми располагает Украина. Они также видят финансовые обязательства американского народа и правительства США участвовать в процессе восстановления и возрождения Украины после окончания войны, и они хотят быть частью этой истории».