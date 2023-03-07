Омбудсмен: Украина вернула 307 детей с оккупированных территорий

Украина вывезла с оккупированных Россией территорий 307 детей, в том числе 8-летнего мальчика, который уже воссоединился со своей бабушкой, заявил в понедельник украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Власти Украины предполагают, что свыше 16 000 детей были насильственно вывезены в Россию с начала полномасштабного вторжения в прошлом году. Россия заявляет, что эвакуирует людей из Украины добровольно.

«В конце февраля аппарат Уполномоченного по правам человека получила запрос помочь вернуть ребенка, который находился на территории, временно оккупированной Россией, – заявил Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале. — В течение нескольких дней при содействии и работе сотрудников аппарата омбудсмена, Саша встретился со своей бабушкой».

Деталей операции омбудсмен не раскрыл.

Минобороны России заявило в середине августа, что 3,5 млн человек, в том числе более полумиллиона детей, к тому времени было вывезено в Россию.

По данным Генеральной прокуратуры Украины,