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Корм для собак Brit премиального качества

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Производство премиальных кормов Brit началось в Чехии почти 30 лет назад. В компании строго контролируют качество и соблюдают все нормы, благодаря этому бренд очень быстро стал популярным.

В сухом корме есть множество плюсов, не нужно делать расчет питания каждый день. Сухой Brit Care для собак − это уже сделанная смесь, которая не нуждается в обработке. В таком питании множество плюсов, животное не будет вымазываться, что будет актуальным для собак, которые имеют длинную шерсть. Его можно брать с собой. Нужно учитывать момент, что при питании сухой смесью должна быть всегда в доступе свежая вода.

Подбор оптимального состава

У каждой собаки свой организм, при ведении разного образа жизни даже одна порода собак требует разного питания. Благодаря специалистам была разработана линейка сухого корма для собак Брит Каре для различных пород и видения разного образа жизни:

  • для активных собак рекомендуем корм Brit Endurance, в котором повышены углеводы и белки;
  • для щенков до 2 лет, крупной породы подойдет серия Junior Lege;
  • оптимальной смесью, которая предназначена для кормления щенка до года, считается корм Puppy;
  • Weight Loss — предназначен для животных, у которых имеется лишний вес;
  • Giant — эта смесь предназначена для больших собак, которые весят больше 45 кг;
  • Adult — предназначен для кормления крупной породы от 25 кг;
  • Mini — этот корм изготовлен для мелкой породы и для собак до 4 кг, которые стерилизованы;
  • Sensitive — является гипоаллергенным;
  • Senior — этот корм подойдет для любой породы собак, которые старше 7 лет.

Премиальная собачья сухая смесь Brit Care делается с помощью зерновых и без зерновых, источник белка находится в лососе, ягненке и оленине.

Выбор корма без ветеринара

После приобретения собаки первым делом вы записываетесь на прием у ветеринара — он ее осматривает, делает прививки, и дает советы по правильному питанию конкретной породы. Но у каждого щенка свой организм и разное питание. Один владелец может гулять с собакой несколько часов, а другой гораздо меньше. Когда вы выбираете корм, нужно учитывать некоторые особенности:

  • насколько активна ваша собака — чем больше активность, тем больше калорий должно содержаться в корме;
  • вес — если у питомца есть лишний вес, нужно покупать специальное питание, в котором содержится меньшее количество жиров и углеводов;
  • порода — корм для крупной породы более крупный, и маленькая собачка его не осилит.

Наш зоомагазин Сытая Морда предлагает огромный ассортимент кормов для собак высокого качества.

7 марта, 2023 | Category: Новости

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