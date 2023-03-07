Киев заявил о выполнении рекомендаций ЕС для вступления в блок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев выполнил все рекомендации Европейского Союза и готов перейти к переговорам о вступлении в блок.

«Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. Это демонстрирует нашу решимость перейти к началу переговоров о вступлении в ЕС в этом году», – написал он в «Твиттере».

Украина получила официальный статус кандидата в члены ЕС в июне прошлого года, через четыре месяца после полномасштабного российского вторжения.

Тогда же ЕС заявил, что Киев должен провести семь реформ, включая усиление борьбы с коррупцией и ограничение «чрезмерного влияния олигархов».