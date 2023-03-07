Глава МЗС Китаю прирівняв можливі поставки зброї Росії з військовою підтримкою Тайваню з боку США

У вівторок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган прирівняв будь-яку можливу військову підтримку Пекіном війни Росії в Україні до продажу зброї США самокерованому острову Тайвань.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє CNN.

«Чому США просять Китай не надавати зброю Росії, в той час як самі продовжують продавати зброю Тайваню?» — запитав Цінь Ган під час пресконференції.

Цінь назвав «абсурдним» втручання «високопосадовців США» в питання Тайваню, яке, за його словами, є «справою китайського народу».

«Жодна інша країна не має права в неї втручатися», — сказав він.

Правляча Комуністична партія Китаю вважає демократичний Тайвань частиною своєї території, хоча ніколи не контролювала його, а китайський лідер Сі Цзіньпін неодноразово відмовлявся виключити застосування сили для «возз’єднання» його з материковою частиною Китаю.

У вівторок Цінь повторив давню позицію Пекіна, відмовившись виключати застосування сили для повернення Тайваню під свій контроль.

«Ми будемо продовжувати працювати з найбільшою щирістю і докладати максимальних зусиль для мирного возз’єднання. Тим часом, ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів «, — сказав він.

Що стосується війни в Україні, то Цінь заявив у вівторок, що «Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброю жодній зі сторін».

«Китай завжди виносить власне судження і приймає рішення щодо цієї позиції незалежно, виходячи з суті питання», — сказав Цінь. «Між війною і миром ми обрали мир; між санкціями і діалогом ми обрали діалог; між роздмухуванням полум’я і зниженням температури ми обрали останнє» – додав він.