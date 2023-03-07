 
«  
  »

Генсек ООН відвідає Україну з офіційним візитом

Генсек ООН відвідає Україну з офіційним візитом

Генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш має завтра, 8 березні, прибути з візитом до Києва. Він також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Le Monde.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерріш має у вівторок прибути до Польщі, звідки продовжить свій шлях до Києва.

Повідомляється, що генсек ООН перебуватиме з візитом у Києві 7-8 березня.

У середу Гутерріш має зустрітися з Зеленським, щоб, зокрема, обговорити продовження угоди про експорт українських зернових.

Зазначимо, що це буде вже третій візит генсека ООН в Україну з початку повномасштабної агресії Росії.

7 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  