Уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій Цього тижня до України відправлять іще 10 танків Leopard, – міноборони Польщі » Генсек ООН відвідає Україну з офіційним візитом Генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш має завтра, 8 березні, прибути з візитом до Києва. Він також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Le Monde. Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерріш має у вівторок прибути до Польщі, звідки продовжить свій шлях до Києва. Повідомляється, що генсек ООН перебуватиме з візитом у Києві 7-8 березня. У середу Гутерріш має зустрітися з Зеленським, щоб, зокрема, обговорити продовження угоди про експорт українських зернових. Зазначимо, що це буде вже третій візит генсека ООН в Україну з початку повномасштабної агресії Росії.