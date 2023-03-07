Генсек ООН відвідає Україну з офіційним візитом

Генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш має завтра, 8 березні, прибути з візитом до Києва. Він також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Le Monde.
Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерріш має у вівторок прибути до Польщі, звідки продовжить свій шлях до Києва.
Повідомляється, що генсек ООН перебуватиме з візитом у Києві 7-8 березня.
У середу Гутерріш має зустрітися з Зеленським, щоб, зокрема, обговорити продовження угоди про експорт українських зернових.
Зазначимо, що це буде вже третій візит генсека ООН в Україну з початку повномасштабної агресії Росії.
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