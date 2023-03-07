Два украинских пилота тренируются на авиабазе в США

По меньшей мере два украинских пилота в настоящее время находятся в США и тренируются на авиасимуляторах на военной базе в Тусоне, в штате Аризона.

Об этом сообщили телеканалы NBC News и CNN со ссылкой на источники.

По их свидетельству, цель этих тренировок — оценить навыки пилотов, чтобы понять сколько времени займет программа обучения украинских военных лётчиков на современных западных самолётах, в том числе истребителях F-16.

Оценку украинских пилотов проводит 162-й истребительный авиаполк Национальной гвардии Аризоны, который специализируется на обучении полётам на истребителях F-16, сообщили два американских чиновника.

Ожидается, что уже в марте в США прибудут еще 10 украинских пилотов для такой аттестации.

Украина ранее призывала страны Запада к поставкам боевых самолётов. Речь идёт главным образом об истребителях F-16.

На данный момент ни одна страна не поставляла Киеву боевых самолётов.