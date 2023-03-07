До групи зі створення Спецтрибуналу для РФ входить вже 30 країн, приєдналася Греція

До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу для РФ входить уже 30 країн, приєдналася Греція
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.
«Я радий повідомити, що країн уже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн. Я тоді сказав, що я не сумніваюся, що до наступної зустрічі цієї групи буде ще більше учасників, і ми вже бачимо, що це почало відбуватися. Завдання групи просто — коли ти туди входиш, то погоджуєшся з тим, що маєш бути створений окремий, спеціальний трибунал для переслідування РФ за злочин агресії», — сказав Кулеба.
Завдання групи — напрацювати юридичні шляхи створення трибуналу та вирішення його юридичних питань, насамперед імунітетів президента РФ Путіна та його найближчого оточення.
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