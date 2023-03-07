Болгарія за рік передала Україні зброї на мільярд доларів

Болгарія за рік поставила Україні озброєння на суму понад 1 мільярд доларів через треті країни. Болгарська зброя потрапляє в Україну через інші країни без прямих угод.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Україна до війни, з початку 2021 року по 24 лютого 2022 року, не укладала прямих угод із болгарськими збройовими компаніями, які є великими експортерами зброї та боєприпасів, виготовлених за радянським зразком для української армії.

Проте “непрямий” продаж зброї та боєприпасів Україні був ще до війни з РФ всупереч офіційній позиції болгарської влади.

Лише торік Болгарія непрямо експортувала в Україну зброю на суму щонайменше 1 млрд доларів, пише видання.

Попри те, що тодішня віцепрем’єрка і міністр економіки Болгарії Корнелія Нінова, лідерка проросійських соціалістів у Болгарії, повторювала, що не дозволить експортувати болгарську зброю для української армії, болгарська збройова промисловість мала рекордні продажі за кордон, переважно до Польщі та Румунії, звідки зброя потім відправлялась в Україну.

Колишній міністр оборони Болгарії Велізар Шаламанов заявив, що болгарські компанії не продають зброю і боєприпаси безпосередньо Україні, бо існує практика реалізації угод через закордонні програми.

“Існує програма з хорошим фінансуванням у Великій Британії, США і Польщі. Через цю програму купується озброєння, необхідне для України, тобто гроші не українські, а британські, американські, польські чи європейські. Тому воно купується через інші компанії. Крім того, важлива логістика, а вона, як ми всі знаємо, в основному організована через Польщу і є відповідальністю тих компаній, які купують на болгарському ринку”, — пояснив Шаламанов.

За даними видання, вперше Болгарія поставила зброю в Україну ще до повномасштабного вторгнення Росії. Хоча в період із початку 2021 року до 24 лютого 2022 року Україна не укладала прямих контрактів із болгарськими компаніями з виробництва зброї, вони є основними експортерами зброї та боєприпасів, виготовлених за радянськими стандартами, для Збройних сил України.