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ЗСУ намагаються контратакувати та відновлювати втрачені позиції на Бахмутському напрямку

Боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії України Володимир Назаренко зазначив, що ЗСУ завдають значних та помітних втрат ворогу на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«За останні кілька днів ворог активізував шалені обстріли з артилерії різного калібру. Вже котрий місяць противник намагається обстрілювати Бахмут. Тут кожен день, як рік, а кожна година, як день», — зауважив Назаренко.

За його словами, ворог тисне й намагається штурмувати по всій лінії розмежування.

«Особливо небезпечні є північні та південні околиці Бахмута. Але ворог зазнає величезних втрат й ЗСУ намагаються контратакувати й відновлювати втрачені позиції», — підкреслив Назаренко.

6 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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