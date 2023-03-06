ЗСУ намагаються контратакувати та відновлювати втрачені позиції на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«За останні кілька днів ворог активізував шалені обстріли з артилерії різного калібру. Вже котрий місяць противник намагається обстрілювати Бахмут. Тут кожен день, як рік, а кожна година, як день», — зауважив Назаренко.

За його словами, ворог тисне й намагається штурмувати по всій лінії розмежування.

«Особливо небезпечні є північні та південні околиці Бахмута. Але ворог зазнає величезних втрат й ЗСУ намагаються контратакувати й відновлювати втрачені позиції», — підкреслив Назаренко.