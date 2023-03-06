Азартні ігри на гроші — як вибрати надійне онлайн-казино В Канаде официально начнут продавать кокаин » Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача Президент України Володимир Зеленський ввів генерала Олександра Павлюка, призначеного раніше першим заступником міністра оборони, до ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента. «Постановляю: увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Павлюка Олександра Олексійовича – першого заступника міністра оборони України», – йдеться в указі. Нагадаємо, 14 лютого уряд призначив командувача угруповання Сил і засобів оборони Києва Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони Олексія Резнікова.