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Залужний та Сирський виступили за продовження оборони Бахмута — офіс Зеленського

Брейкінг

У понеділок президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача, на якому детально обговорювали ситуацію в Бахмуті.

На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський висловилися за продовження оборони Бахмута.

«Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті», — йдеться у повідомленні на сайті президента.

6 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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