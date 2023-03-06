Падіння Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни — глава Пентагону Росія успішно обходить міжнародні санкції і закуповує з ЄС мікрочипи на рівні 2020 для війни в Україні » Залужний та Сирський виступили за продовження оборони Бахмута — офіс Зеленського У понеділок президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача, на якому детально обговорювали ситуацію в Бахмуті. На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський висловилися за продовження оборони Бахмута. «Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті», — йдеться у повідомленні на сайті президента.