Україна ймовірно проводить обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті — ISW Сили ППО вночі збили 13 з 15 ворожих дронів » За добу ЗСУ ліквідували 650 російських військових Від початку повномасштабної війни Росії в Україні ворог втратив понад 153,7 тис. солдатів, 3423 танки, 2086 безпілотників та 6703 бронемашини Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого 2022 року до 6 березня 2023 року РФ втратила: особового складу – близько 153 770 (+650) осіб

танків – 3423 (+9)

бойових броньованих машин – 6703 (+11)

артилерійських систем – 2433 (+7)

РСЗВ – 488 (+0) од.

засобів ППО – 250 (+2)

літаків – 302 (+0)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15)

крилатих ракет – 873 (+0)

кораблів /катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8)

спеціальної техніки – 234 (+2) Остаточні дані уточнюються. «Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують в Генштабі.