Українців попереджають про можливі перерви в пропуску на кордонах із трьома країнами ЄС

У вівторок 7 березня через оновлення інформаційних систем ЄС можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною — державна прикордонна служба

«Важлива інформація для громадян, які планують перетинати кордон з країнами ЄС. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздки».

Прикордонники уточнюють, що у країнах ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах.

У зв’язку з цим 7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.