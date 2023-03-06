 
«  
  »

Українців попереджають про можливі перерви в пропуску на кордонах із трьома країнами ЄС

У вівторок 7 березня через оновлення інформаційних систем ЄС можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною  — державна прикордонна служба

«Важлива інформація для громадян, які планують перетинати кордон з країнами ЄС. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздки».

Прикордонники уточнюють, що у країнах ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах.

У зв’язку з цим 7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

6 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  