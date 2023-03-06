Росія успішно обходить міжнародні санкції і закуповує з ЄС мікрочипи на рівні 2020 для війни в Україні ЗСУ намагаються контратакувати та відновлювати втрачені позиції на Бахмутському напрямку » У Залужного і Зеленського є розбіжності щодо Бахмута – Bild Ситуація у Бахмуті стала причиною розбіжностей між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем українських військ Валерієм Залужним. Про це пише німецький Bild із посиланням на джерела. За даними Bild, у Зеленського та Залужного «принципово різні погляди» на Бахмут. Головнокомандувач ЗСУ нібито ще кілька тижнів тому закликав подумати про відступ «з тактичних міркувань». Бої за місто точаться з літа 2022 року. У лютому цього року Володимир Зеленський називав обстановку там «складною та болісною». При цьому він наголошував, що українські військові не захищатимуть місто «за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули», а діятимуть розумно. Внаслідок невпинних спроб взяти штурмом Бахмут Росія втратила там багато тисяч солдатів, йдеться у публікації. Але попри значні втрати росіян під Бахмутом, там гине і чимало українських військових. Саме через це Залужний нібито наполягав на варіанті виходу з Бахмута. Bild пише, що в українському уряді рішення залишитися у Бахмуті вважають правильним. Адже тримаючись за місто, російській армії завдали серйозної шкоди як в особовому, так і в матеріальному плані. Наприклад, знищили чимало танків і бронетехніки. Однак неназваний український аналітик у розмові з виданням заявив, що українські військові, ймовірно, поділяють саме позицію Залужного. «Більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто продовжують утримувати. Вони запитують: «Яка стратегія? Навіщо нам окопуватись, коли ворог нас оточує?» — твердить джерело. Однак деякі бійці на передовій, з якими нещодавно спілкувалась ВВС News Україна, насправді іншої думки, вони бачать сенс лишатися у місті. АВТОР ФОТО,ЮРІЙ СИРОТЮК Колишній депутат Верховної Ради від «Свободи», а нині солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк просто з позицій у Бахмуті розповів ВВС News Україна про ситуацію з обороною міста. «Зараз моє солдатське відчуття таке — поки що ми Бахмут тримати можемо. І не треба давати подарунків Путіну», — каже Сиротюк. На його думку, якщо Україна збирається потім контрнаступати на Донбасі, то Бахмут — це дуже непогане місце для контрнаступу. «Так само треба розуміти, що утримувати місто і відбивати, це різні рівні втрат. Тому якщо ЗСУ планують повертати Донбас, то міста здавати не можна, їх дуже важко буде відбивати», — резюмує він. АВТОР ФОТО,ANATOLII STEPANOV/AFP Підпис до фото, Українські військові на околицях Бахмута, 5 березня 2023 року За даними ISW, Україна вже здійснює «обмежений тактичний відхід» у Бахмуті. Як ідеться у звіті, українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході міста. Водночас ISW впевнений, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона «продовжує поглинати російську живу силу і техніку у той час, як українські війська не зазнають надмірних втрат».