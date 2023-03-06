Россия не решается закупить у Ирана баллистические ракеты из-за опасений, что в ответ Киев получит от Запада ракеты ATACMS

В новой публикации FT (нужна подписка) говорится, что после того, как Иран отправил в Россию сотни беспилотников, которые использовались, в том числе для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, Тегеран открыт для дальнейшего военного сотрудничества с Москвой.

Однако Россия пока воздерживается от закупок иранских баллистических ракет из-за опасений, что в ответ западные союзники Украины поставят Киеву ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км..

При этом западные чиновники признают, что Москва может изменить свою позицию в отношении иранских ракет из-за нехватки собственных боеприпасов, которая становится все более острой.

Пока США отклоняли настойчивые просьбы Киева о ракетах типа ATACMS с радиусом действия более 300 км., объясняя это опасениями, что Украина использует их для ударов вглубь территории России.