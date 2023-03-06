Росія успішно обходить міжнародні санкції і закуповує з ЄС мікрочипи на рівні 2020 для війни в Україні

Росія успішно обходить санкції Європейського Союзу та країн Групи семи, щоб отримувати напівпровідники та інші технології для використання у війні в Україні. Про це з посиланням на високопосадовця у Європі повідомляє видання The Wall Street Journal.

Російський імпорт в основному повернувся до рівня довоєнного 2020 року, і аналіз даних про торгівлю свідчить про те, що сучасні мікросхеми та інтегральні схеми, виготовлені в ЄС та інших союзних державах, доставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати і Казахстан, розповів газеті європейський дипломат.

ЄС і країни G-7 запровадили кілька раундів санкцій після вторгнення в Україну рік тому, намагаючись послабити російську військову машину та підірвати її економіку. Дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких галузях поки що не відповідає очікуванням чиновників.

ЄС ввів обмеження проти майже 1500 фізичних та юридичних осіб у Росії, обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлив на багато ключових джерел доходу Москви. Але деякі посадовці стурбовані тим, що блок все ще не має ефективного апарату для забезпечення виконання цих заходів і відстає від США, зазначає видання. Постачання з Китаю до Росії також зросли, оскільки Пекін відіграє все більш важливу роль для Москви, додав дипломат.

«Просто підписати нові санкції недостатньо, — сказав WSJ Деніел Таннебаум, керівник глобальної практики боротьби з фінансовими злочинами в консалтинговій фірмі Oliver Wyman. — Урядам зараз потрібні механізми примусу».

«Наші санкції є суворими та сприяють стійкій економічній рецесії в Росії, — заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Болгарії минулого тижня. — Але їхня ефективність також залежить від того, наскільки добре вони виконуються».

Раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати застерегли Туреччину від експорту до Росії хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані під час війни Москви в Україні, в обхід західних санкцій. Також правоохоронці США закликали американців бути пильними до спроб Росії знайти шляхи обходу міжнародних санкцій та експортних обмежень.