Північна Корея поступово занурюється у тотальний голод, оскільки країна переживає одну з найгірших продовольчих криз за минулі десятиліття в результаті міжнародної ізоляції та стихійних лих, які завдали шкоди посівам і знизили врожайність.

Цього тижня північнокорейський режим провів термінову нараду з питань сільського господарства та економіки. Таке зібрання є рідкісним і вказує на серйозність нестачі, заявили офіційні особи Південної Кореї.

Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав офіційним особам розв’язати проблеми з постачанням продовольства за допомогою кращого сільськогосподарського обладнання та наукових методів під час чотириденного пленарного засідання. У звіті не йдеться про конкретну політику, але мовиться про те, що Кім закликав до фундаментальних змін у сільськогосподарському виробництві, які призведуть до “поворотного моменту в процвітанні країни”.

Північна Корея, з населенням у 26 мільйонів, десятиліттями намагалася виробити достатньо продовольства для свого народу попри міжнародну ізоляцію, економічне безгосподарство та стихійні лиха. Проте ситуація погіршилася в останні місяці внаслідок обмежень на кордоні під час пандемії Covid-19, а також повеней і посух минулого року, які вдарили по врожаю. У травні минулого року Північна Корея повідомила про другу найсильнішу посуху з 1981 року, що вплинуло на столицю Пхеньян і прилеглі провінції. Влітку міста на кордоні з Китаєм затопило після сильних дощів.

Експерти Північної Кореї заявили, що криза є однією з найгірших після голоду 1990-х років і загрожує посіяти нестабільність, якщо режим не продемонструє, що намагається розв’язати цю проблему.

“Відсутність продовольчої безпеки призведе до зростання недовіри до режиму, і пленарне засідання має на меті продемонструвати, що уряд серйозно ставиться до розв’язання проблеми продовольства”, — зазначив Квон Теджін, старший економіст, який спеціалізується на сільському господарстві Північної Кореї в Інституті GS&J.

За даними південнокорейського уряду, минулого року Північна Корея виробила приблизно 4,5 мільйона тонн зерна, що на 3,8% менше, ніж у 2021 році. Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північній Кореї потрібно близько 5,5 мільйонів тонн зерна, щоб прогодувати своє населення.

Згідно зі звітом, опублікованим минулого року Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, понад 10 мільйонів північнокорейців страждали від недоїдання та голоду під час пандемії, водночас 41% населення недоїдали з 2019 по 2021 рік. Близько однієї п’ятої північнокорейських дітей страждають від порушень росту.

Квон з Інституту GS&J зазначив, що прикордонні обмеження країни через Covid-19 зменшили як офіційний імпорт, включаючи рис з Китаю, так і потік контрабандних товарів на кордоні. Доступність продовольства в Північній Кореї залежить від регіону. Але в середньому ціни на кукурудзу зросли вдвічі, що свідчить про те, що більше осіб використовують її замість рису у своєму раціоні.

Водночас за оцінками Державного департаменту США, Північна Корея витрачає на військові потреби майже чверть свого валового внутрішнього продукту. Згідно з підрахунками Корейського інституту аналізу оборони, режим Кіма минулого року витратив від 340 до 530 мільйонів доларів на запуски балістичних ракет, цього достатньо, щоб покрити витрати на кілька місяців постачання продовольства для населення Північної Кореї.

Навіть військовослужбовці, які зазвичай отримують спеціальні привілеї в Північній Кореї, постраждали від нестачі продовольства. Кілька місяців минулого року військові не отримували продуктові пайки для своїх сімей. Аптеки мають лише п’яту частину медикаментів, які були до пандемії.

“Нездатність забезпечити армію, найвірнішу базу підтримки режиму Кіма, свідчить про те, що продовольча проблема дуже реальна”, – зазначив Лі Сан Йон, який керує сеульським новинним веб-сайтом Daily NK.

Північна Корея звернулася за допомогою до Всесвітньої продовольчої програми ООН, повідомив законодавцям у лютому міністр об’єднання Південної Кореї Квон Се. Він не уточнив, скільки допомоги просить Північна Корея.

Лідер Північної Кореї з’явився на кількох нещодавніх заходах з однією зі своїх трьох дітей, дочкою Кім Джу Ае, що викликало припущення про те, що публічні виступи можуть бути частково спрямовані на те, аби залучити підтримку режиму Кіма на тлі гуманітарних проблем.

Хоча більшість пандемічних обмежень Північної Кореї на кордоні залишаються в силі, нещодавні супутникові зображення показали зростання торгівлі між країною та Росією. Північна Корея зміцнила свої зв’язки зі своїм сусідом, а Пхеньян був одним із найвідвертіших прихильників Москви під час війни в Україні. США звинуватили Північну Корею в надсиланні боєприпасів до Росії. Імпорт палива та добрив з Росії міг би допомогти сільськогосподарському сектору Пхеньяну, але зростання торгівлі навряд чи пом’якшить продовольчу кризу в короткостроковій перспективі, вважають експерти.

Посол Росії в КНДР Олександр Мацегора звинуватив міжнародні санкції у нестачі продовольства в Північній Кореї у лютому. Проте, гуманітарна допомога не підпадає під санкції ООН.

Північна Корея відмовилася від гуманітарної допомоги США та Південної Кореї. Натомість режим закликав північнокорейців “стати самодостатніми перед обличчям економічних труднощів”. Недавні статті в державній газеті Rodong Sinmun стверджують, що “гідність Північної Кореї не можна замінити мільйонами доларів або тоннами рису”.