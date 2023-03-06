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Падіння Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни — глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що  місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов’язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.

Про це він сказав під час візиту до Йорданії, передає «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Я думаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне і оперативне», — сказав Остін журналістам, додавши, що він не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або коли саме.

«Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби», — додав Остін.

6 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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