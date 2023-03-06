В Канаде официально начнут продавать кокаин Лед вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня за последние 44 года » Любителям морских путешествий предлагают отправиться в круиз на три года Компания Life at Sea Cruises объявила о первом в мире трехлетнем круизе, который даст пассажирам шанс пожить в море и увидеть мир. Путешествие начнется 1 ноября 2023 года, когда корабль MV Gemini выйдет из порта Стамбула, также заберут пассажиров в Барселоне и Майами. В программе — посещение 135 стран и остановка в 375 портах по всему миру (причем не на полчаса, а примерно на неделю). У пассажиров будет возможность посетить Испанию, Флориду и Италию, увидеть Тадж-Махал, статую Христа-Искупителя и Великую Китайскую стену. Поклонники пляжного отдыха смогут позагорать на берегах островов Карибского бассейна, а более смелые путешественники — отправиться в Антарктиду, чтобы увидеть пингвинов и полюбоваться величественными ледниками. Всего на земле пассажиры проведут 288 ночей.

Обойдется такой круиз недешево: стоимость стандартной внутренней каюты стартует от $ 90 000 (за 3 года — забронировать каюту нужно на все три года). Всего для брони доступно 400 комнат. Но разместиться в них смогут 1074 путешественника. В билет включено питание, бесплатный алкоголь на ужин, вайфай, услуги врача, а также все портовые налоги и сервисные сборы. На борту также расположены 14 офисных помещений, где можно поработать.