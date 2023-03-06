Лед вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня за последние 44 года

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн квадратных километров. Это рекордно низкое значение за 44 года — все время спутниковых наблюдений, пишет The Guardian со ссылкой на эксперта по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.

Это уже третий антирекорд с 25 февраля 2022 года — тогда льды занимали 1,92 млн квадратных километров. К 15 февраля 2023-го ледяное кольцо растаяло до 1,91 млн квадратных километров, а к 25 февраля — до 1,79 млн.

«Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное событие», — отмечает Хоббс.

Чем меньше становится ледяной пояс Антарктиды, тем сильнее воздействуют штормы на шельфовые ледники. Их таяние грозит повышением уровня Мирового океана.

Самым опасным ученые называют ледник Туэйтса в море Амундсена, он же «ледник судного дня». В нем содержится такое количество воды, которое может поднять Мировой океан на полметра, если ледник растает.

«Мы не хотим терять морской лед там, где есть эти уязвимые шельфовые ледники», — сказала океанограф и климатолог из Университета Нового Южного Уэльса Мэтт Инглэнд.

Ариан Пэрич, климатолог из Университета Монаша добавляет: «Антарктида может показаться далекой, но изменения там могут повлиять на глобальный климат, а таяние ледяных щитов отразится на прибрежных сообществах по всему миру».