ГУР про відзнаку блогерці: До завдань залучаються люди різних професій

Головне управління розвідки відреагувало на історію з блогеркою Оксаною Волощук (Ксюша Манекен) і пояснило, що структура до виконання завдань може залучати людей різних професій — ГУР в коментарі «Українській правді»

«Завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою діяльність.

Воєнна розвідка — особливо в країні, яка воює — це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал.

Зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні.

Водночас неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги».