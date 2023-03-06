Глава Пентагона Ллойд Остин начал турне по Ближнему Востоку

Министр обороны Ллойд Остин в воскресенье прибыл в Иорданию. Это первая остановка в ближневосточном турне, в рамках которого глава Пентагона посетит также Израиль и Египет. Поездка призвана продемонстрировать поддержку ключевым региональным союзникам США против растущей угрозы со стороны Ирана, отмечают американские официальные лица.

Перед отъездом Остин написал в Twitter, что встретится с лидерами стран региона и «подтвердит приверженность США укреплению стабильности в регионе и продвижению общих интересов союзников и партнеров».

В Пентагоне заявили, что основной темой встреч станет растущая угроза региональной стабильности со стороны Ирана и наращивание многостороннего сотрудничества в сфере безопасности за счет интеграции войск противовоздушной и противоракетной обороны.

Центральное место в обсуждении займет «комплекс угроз, исходящих от Ирана», говорится в заявлении Пентагона. В нем поясняется, что эти угрозы включают в себя вооружение, обучение и финансирование Ираном враждебных группировок, агрессию на море, киберугрозы, атаки с помощью беспилотников и программу создания баллистических ракет».

В Израиле Остин намерен выразить свою озабоченность по поводу всплеска насилия на Западном берегу, которое встревожило лидеров Иордании и западных стран, а также обсудит дипломатические меры по снижению напряженности.