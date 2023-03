Россия не решается закупить у Ирана баллистические ракеты из-за опасений, что в ответ Киев получит от Запада ракеты ATACMS » Адель, The Rolling Stones та інші світові зірки виступлять на концерті, щоб підтримати Україну У Великій Британії планують провести масштабний концерт на підтримку України. На ньому виступлять зірки світового рівня – U2, The Rolling Stones, The Killers, Florence and the Machine, Адель та інші. Про це повідомляє видання The Sun, посилаючись на свої джерела. Зазначається, що концерт планують провести на стадіоні “Вемблі”. Кошти, отримані від концерту, будуть передані на підтримку Україні, яка щодня страждає через війну, розв’язану Росією. “Це те, що люди давно хотіли зробити, але зараз обрана дата і заброньований стадіон “Вемблі”. Запрошення на виступ надсилають світовим зіркам шоубізнесу. Організатори оптимістично налаштовані, адже деякі з тих, з ким вони спілкувалися, вже приєдналися. Для таких гуртів, як U2, які досить відверто висловлюють свої погляди на війну, це чудова можливість продовжувати розповідати про війну в Україні”, – цитує видання інсайдера. Благодійний концерт має відбутися 24 червня та стати потужним меседжем російському диктатору Володимиру Путіну.