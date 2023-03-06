ЄС поки не бачить доказів, що Китай розглядає поставку зброї Росії

Європейський Союз поки що не бачить «жодних доказів», які б свідчили про те, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії для війни в Україні.

Про це заявила 5 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RFERL.

Говорячи про санкції проти Китаю в разі таких поставок, фон дер Ляєн додала, що це «гіпотетичне питання, на яке можна відповісти, тільки якщо воно стане реальністю і фактом».

Фон дер Ляєн виступала разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на сході Німеччини.

«Ми всі згодні з тим, що не повинно бути ніяких поставок зброї», — сказав Шольц.

У п’ятницю офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Китай все ще може піти на ескалаційний крок і надати летальну військову допомогу Росії.