Пекін роздратований витоком інформації з Кремля про можливе постачання зброї Британская разведка: украинские силы в Бахмуте находятся под гигантским давлением » За добу ЗСУ «заземлили» ще близько 930 рашистів, знищили 5 БПЛА та ще 40 одиниць різної техніки Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.03.23 were approximately: особового складу / personnel ‒ близько/ about 153120 (+930) осіб ліквідовано / persons were liquidated, танків / tanks ‒ 3414 (+5) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 6692 (+9) од, артилерійських систем / artillery systems – 2426 (+12) од, РСЗВ / MLRS – 488 (+1) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 248 (+1) од, літаків / aircraft – 302 (+0) од, гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2071 (+5), крилаті ракети / cruise missiles ‒ 873 (+0), кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5299 (+10) од, спеціальна техніка / special equipment ‒ 232 (+2). Дані уточнюються / Data are being updated.