За добу ЗСУ «заземлили» ще близько 930 рашистів, знищили 5 БПЛА та ще 40 одиниць різної техніки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.03.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 153120 (+930) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 3414 (+5) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 6692 (+9) од,
артилерійських систем / artillery systems – 2426 (+12) од,
РСЗВ / MLRS – 488 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 248 (+1) од,
літаків / aircraft – 302 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2071 (+5),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 873 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5299 (+10) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 232 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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