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За добу ЗСУ «заземлили» ще близько 930 рашистів, знищили 5 БПЛА та ще 40 одиниць різної техніки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.03.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 153120 (+930) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3414 (+5) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 6692 (+9) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2426 (+12) од,

РСЗВ / MLRS – 488 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 248 (+1) од,

літаків / aircraft – 302 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2071 (+5),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 873 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5299 (+10) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 232 (+2).

Дані уточнюються / Data are being updated.

5 марта, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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