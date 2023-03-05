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Населення Росії стрімко скорочується, і буде ще гірше – The Economist

У Росії розгортається демографічна криза – за останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай, внаслідок війни, хвороб та еміграції — The Economist

Видання зазначає, що тривалість життя російських чоловіків у віці 15 років скоротилася майже на п’ять років, до такого ж рівня, як на Гаїті.

Кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації.

У матеріалі зазначають: оскільки багато чоловіків призовного віку загинули або перебувають у вигнанні, кількість жінок перевищує кількість чоловіків щонайменше на 10 мільйонів.

Війна не є єдиною чи навіть головною причиною цих негараздів, але вона поглибила їх.

За західними оцінками, 175 000-200 000 російських солдатів були вбиті або поранені за минулий рік (власні цифри Росії нижчі).

5 марта, 2023 | Category: Новости, Россия

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