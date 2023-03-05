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ISW: російська армія навряд чи зможе оточити Бахмут найближчим часом

Бахмут, ЗСУ
Аналітики Інституту вивчення війни ствердили, що росіяни змогли дещо просунутися навколо Бахмута, однак навряд чи окупанти зможуть найближчим часом оточити місто

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ствердили, що російський прогрес у Бахмуті був повільним і поступовим і не означає, що війська РФ зможуть незабаром оточити місто, а тим більше взяти його фронтальними штурмами. Росіянам, скоріше, вдалося просунутися досить близько до критично важливих наземних ліній зв’язку з північного сходу, щоб загрожувати українським шляхам відходу у класичному повороті.

«Мета повороту полягає в тому, щоб змусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в захопленні та знищенні сил противника. Можливо, росіяни мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало сигнал, що швидше за все відступить, ніж буде ризикувати можливістю оточення», — зазначили фахівці Інституту.

Зокрема ISW надав оцінку, що українські сили мають набагато більше шансів відійти, ніж потрапити в оточення, і що ЗСУ все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо командування вирішить спробувати це.

5 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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