Британская разведка: украинские силы в Бахмуте находятся под гигантским давлением

Возможности по снабжению украинских войск, защищающих осажденный россиянами Бахмут, становятся все более ограничены, сообщает британское минобороны в своей ежедневной сводке.

Украинское командование усиливает оборону города, перебрасывая в этот район элитные части и уничтожая важные мосты, однако российские войска продолжают продвигаться к городу.

«Украинские силы, защищающие Бахмут, находятся под значительным и все более нарастающим давлением; интенсивные боестолкновения происходят как в самом городе, так и вокруг него», — пишет разведка минобороны Британии.

По сведениям британских аналитиков, регулярные части российской армии и наемники из группы «Вагнер» сумели продвинуться вглубь северных окрестностей города, превратившегося в укрепленный выступ украинской линии обороны, уязвимый для российских атак с трех сторон.

«Украинцы укрепляют этот район элитными соединениями, а за последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были уничтожены, в том числе жизненно важная переправа, соединяющая город с последним основным маршрутом снабжения, ведущим из Бахмута в Часов Яр», — говорится в отчете.

«Контролируемые украинской стороной пути снабжения становятся все более ограниченными», — делают вывод разведчики.

На данный момент нет полной ясности в том, что именно сейчас происходит в городе, который российские силы отчаянно пытаются взять штурмом в последние несколько месяцев, не считаясь с колоссальными потерями.

Согласно оценкам американского Института изучения войны, о которых мы писали сегодня чуть ранее, украинские силы, по всей видимости, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута. В то же время, по мнению некоторых военных экспертов, подрыв мостов может свидетельствовать о том, что основные украинские силы или уже покинули город или в процессе оставления его.