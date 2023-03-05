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Українські пілоти прибули в США для навчання на симуляторах винищувачів F-16 Пекін роздратований витоком інформації з Кремля про можливе постачання зброї » Армія РФ готується до оборони Криму: на пляжах вирито сотні кілометрів окопів Російська армія активно готується до оборони тимчасово окупованого Криму – вздовж пляжів півострова вирито сотні кілометрів окопів. Про це повідомив спікер Оперативного командування “Південь” Владислав Назаров у Telegram. “Траншеї завдовжки приблизно 200 км вирили окупанти вздовж кримських пляжів”, – написав Назаров. Спікер ОК “Південь” опублікував відео, на якому можна помітити окопи в Євпаторії. “Це так армія РФ намагається уберегтися від висадки українського десанту”, – додав він. Нагадаємо, раніше у Раді національної безпеки та оборони України анонсували нову стратегію з деокупації Криму.