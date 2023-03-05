Армія РФ готується до оборони Криму: на пляжах вирито сотні кілометрів окопів

Російська армія активно готується до оборони тимчасово окупованого Криму – вздовж пляжів півострова вирито сотні кілометрів окопів.
Про це повідомив спікер Оперативного командування “Південь” Владислав Назаров у Telegram.
“Траншеї завдовжки приблизно 200 км вирили окупанти вздовж кримських пляжів”, – написав Назаров.
Спікер ОК “Південь” опублікував відео, на якому можна помітити окопи в Євпаторії.
“Це так армія РФ намагається уберегтися від висадки українського десанту”, – додав він.
Нагадаємо, раніше у Раді національної безпеки та оборони України анонсували нову стратегію з деокупації Криму.
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