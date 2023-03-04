З 2 березня в Україні відстежують тих, хто відвідує заборонені сайти: цим це загрожує

В Україні створили “централізовану систему автоматичного блокування інтернет-ресурсів”, що дозволить збирати інформацію про користувача, який намагався зайти на “заборонені” сайти, автоматично зафіксувати та передати до відповідних державних органів.

Про це повідомляє пресслужба Інтернет-асоціації України (ІнАУ).

Зазначається, що до 2 березня українські інтернет-провайдери мали встановити систему блокування доступу до вебресурсів, яка кожні 15 хвилин автоматично завантажує на сервер провайдера з вказаного в розпорядженні ресурсу перелік інтернет-адрес для автоматичного блокування.

“Інформація про користувача, який намагався зайти на “заборонені” ресурси, автоматично фіксується і передається до відповідних державних органів. І хоча система декларується для протидії фішингу, вона може бути використана для блокування довільної кількості інтернет-ресурсів”, – йдеться в повідомленні ІнАУ.

Також в ІнАУ направили звернення президенту України, секретарю РНБО, голові СБУ, начальникам ГШ ЗСУ та ГРУ МО про “неприйнятні ризики для національної безпеки України через запровадження системи автоматичного блокування інтернет-ресурсів”.

В інтернет-асоціації України зазначили, що вже двічі зверталась до відповідних державних інституцій з проханням скасувати впровадження такої системи через те, що воно суперечить чинному законодавству України та шкодить її національним інтересам, але Розпорядження залишається чинним, а 2 березня спливає термін його виконання операторами електронних комунікацій.

Асоціація закликає скасувати або призупинити такі дії до фахової оцінки можливих загроз.