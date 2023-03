Том Сайзмор, сыгравший в фильме «Спасти рядового Райана», умер после разрыва аневризмы Особенности игры в интернет-казино Cosmolot » Україна просить ЄС постачати 250 тис. снарядів на місяць, — The Financial Times За даними видання The Financial Times, у розпорядженні якого є лист українського міністра оборони, Олексій Резніков звернувся до колег з ЄС з проханням направляти по 250 тис. артилерійських снарядів на місяць, щоб заповнити критичну нестачу, яка обмежує просування українських військ на полі бою. Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА. У листі Резнікова колегам у 27 країнах-членах ЄС, отриманому виданням у п’ятницю, 3 березня, міністр оборони зазначив, що ЗСУ випускають по окупантах лише п’яту частину снарядів через брак боєприпасів. Глава Міноборони наголосив, що артилерія відіграє вирішальну роль у ліквідації військової могутності противника. За його словами, в середньому Україна випускала 110 тис. снарядів калібру 155 мм на місяць — чверть від кількості, яку використовувала Росія. «Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати повний боєкомплект, а це 594 тис. снарядів на місяць», — повідомив очільник Міноборони, маючи на увазі можливості артилерійських систем, які є в Україні. Резніков зазначив, що для успішного виконання бойових завдань мінімальна потреба становить не менше 60% від повного боєкомплекту – це 356 400 снарядів на місяць.