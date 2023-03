З 2 березня в Україні відстежують тих, хто відвідує заборонені сайти: цим це загрожує Блинкен: Россия не может вести войну безнаказанно » New York Times: Байден незабаром оголосить кандидата на заміну генерала США Міллі Президент США Джо Байден незабаром може оголосити кандидата на посаду голови Комітету начальників штабів ЗС замість генерала Марка Міллі. Про це повідомляє The New York Times. Повноваження Міллі закінчуються восени 2023 року. За даними видання, розглядаються два претенденти: голова штабу ВПС генерал Чарльз Браун і командувач Корпусом морської піхоти генерал Девід Бергер. Чарльз Квінтон Браун молодший Американський військовий, 22-й начальник штабу Військово-повітряних сил США. Попередні посади Ч. К. Брауна включають виконання обов’язків командувача Тихоокеанськими військово-повітряними силами, командувача повітряним компонентом Індо-Тихоокеанського командування Сполучених Штатів і виконавчим директором штабу бойових операцій Тихоокеанського регіону. Як командувач повітряним компонентом Центком, він відповідав за розробку планів дій у надзвичайних ситуаціях та проведення повітряних операцій у зоні відповідальності 20 країн, що охоплює Центральну та Південно-Західну Азію. Девід Хілларі Бергер Генерал морської піхоти, 38 комендант корпусу морської піхоти США. Обіймав різні штабні та командні посади, брав участь в операції «Свобода Іраку» та в операції «Незламна свобода». Будучи лейтенантом і капітаном, служив командиром взводу Індійської роти 3-го батальйону, 7-го полку першої дивізії морської піхоти, офіцером оперативного відділу штабу другого розвідувального батальйону в ході операції «Буря в пустелі». На посаді заступника командувача другої дивізії морської піхоти Бергер був здійснений у бригадні генерали. Він був направлений у Косово, де прослужив один рік головою штабу KFOR у Пріштіні. З 2009 по 2011 рік служив у головному штабі морської піхоти директором відділу планування, політики та операцій. У 2012 році вирушив до Афганістану, де очолював першу дивізію морської піхоти під час операції «Незламна свобода».