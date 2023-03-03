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ВВС США уволили шесть офицеров ядерной ракетной базы в связи с утратой доверия

Шесть офицеров ВВС США, отвечавших за состояние инфраструктуры, топливное и материально-техническое обеспечение базы ядерных ракет в Северной Дакоте, были отстранены от командования из-за утраты доверия к их способностям выполнять должностные обязанности.

Об этом сообщило ВВС США.

Речь идет о двух командирах и четырех их подчиненных на авиабазе Майнот, включая командира 5-й группы обеспечения полковника Грегори Майера и майора Джонатана Уэлша из 5-й эскадрильи тыловой готовности, сообщил представитель военного ведомства.

Имена подчиненных офицеров не называются.

Представитель ведомства отметил, что увольнения были вызваны несоблюдением требований безопасности в отношении техники и оборудования, и хотя решение об отстранении офицеров от командования было основано на результатах одной проверки, эти подразделения уже какое-то время не соответствовали требованиям.

3 марта, 2023 | Category: Новости, США

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