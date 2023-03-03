Визит Блинкена в Центральную Азию вызвал вопросы о роли США в регионе

На этой неделе в Казахстане и Узбекистане госсекретарь США Энтони Блинкен заметил, что российское вторжение в Украину посеяло глубокий страх в регионе, который по-прежнему настороженно относится к намерениям Москвы.

«Если могущественная страна готова попытаться силой стереть границы суверенной соседней страны, что помешает ей сделать то же самое с другими?» – спросил он.

Блинкен попытался пояснить, что поддержка Украины со стороны США помогает другим странам не стать жертвами имперских амбиций.

«Именно поэтому мы твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность, независимость не только Украины, но и стран Центральной Азии и всего мира», – заявил Блинкен группе журналистов в Ташкенте.

Однако некоторые аналитики говорят, что хотя страны готовы прислушаться к мнению США, у них остаются вопросы по поводу приверженности Вашингтона развивающимся экономикам и энергетическим связям в регионе, а также неопределенности в отношении его политики в Афганистане.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана ценит поддержку США, но подчеркнул, что Россия не угрожает его стране.

«Казахстан имеет исторические связи как с Россией, так и с Украиной, – сказал Тлеуберди на совместной пресс-конференции с Блинкеном. – Наши экономики действительно взаимосвязаны вот уже длительное время, и именно по этой причине эта ситуация является очень сложной для нас, для нашей экономики. Мы пытаемся избежать негативных воздействий, санкций».

Тлеуберди также подчеркнул, что Казахстан является главным экономическим партнером Америки в Центральной Азии. Объем двусторонней торговли в 2022 году превысил 3 миллиарда долларов, что более чем на 37 процентов выше, чем в предыдущем году. Общие прямые иностранные инвестиции со стороны США превысили 62 миллиарда долларов, и около 590 компаний работают на американском капитале.

В прошлом году США создали Инициативу экономической устойчивости в Центральной Азии, выделив 25 миллионов долларов «на расширение региональных торговых маршрутов, создание новых экспортных рынков, привлечение и поддержку инвестиций частного сектора». В Астане Блинкен объявил о выделении на эту программу еще 25 миллионов долларов.

«Это не очень серьезный жест, – заявила эксперт по государственному управлению и развитию в Питтсбургском университете Дженнифер Муртазашвили. – Пятьдесят миллионов долларов – это незначительная сумма по сравнению с тем, что дают другие страны».

Муртазашвили считает, что США могут действительно быть уникальным партнером, но Вашингтон не предложил стратегической причины для присутствия в Центральной Азии.

«Ни одна из этих стран не хочет быть вассалом России. Они хотят иметь альтернативы по всем направлениям, в том числе на юге через Афганистан. Но Америка, похоже, сейчас не хочет говорить об Афганистане», – заметила Муртазашвили.

Американские чиновники уверяют, что именно этим и занимается Вашингтон, фокусируясь на укреплении и диверсификации энергетических и торговых связей, чтобы страны Центральной Азии не зависели от одной страны или источника в торговле и инвестициях.

«Это потенциально очень мощный рынок, и чем больше связей будет между странами, тем больше инвестиций будет привлечено из-за пределов Центральной Азии», – сказал Блинкен.

Голос Америки