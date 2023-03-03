Німеччина просить викупити у Швейцарії 96 списаних Leopard 2 Росіяни змінили тактику у Бахмуті і намагаються змусити ЗСУ тактично відступити з міста – ISW » Вирішальна і остання битва війни Росії проти України буде цієї весни — Буданов У Росії закінчаться «інструменти війни» для досягнення своїх воєнних цілей до кінця весни, припускає голова української військової розвідки в інтерв’ю USA Today. Прогноз генерал-майора Кирила Буданова лунає на тлі невизначеності наступного етапу у війні, яка перевалила на другий рік. Протягом тижнів українські офіційні особи попереджали, що Росія планує новий великий наступ, приурочений до річниці її вторгнення в Україну 24 лютого. Але помітного нового наступу не відбулося, пише американське видання. «Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни», — зазначив Буданов у своєму київському офісі, який посилено охороняється і де він живе з двома домашніми жабами, канарейками-детекторами отруйних газів і запасом зброї. У ході інтервʼю Буданов також припускає, що «вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни і вона стане останньою до закінчення цієї війни». Утім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів 37-річний голова розвідки України не надав. Як відзначає USA Today, Москва і Київ, ведуть інтенсивну інформаційну війну, і деякі військові експерти попереджають, що обидві сторони повинні бути готові до тривалої битви. «Вторгнення Росії в Україну спростувало багато очікувань, не кажучи вже про прогнози. Однак з упевненістю можна сказати принаймні те, що кінець війни поки не наближається», — цитує видання заяву американських аналітиків Defense Priorities Раджана Менона і Бенджаміна Х. Фрідмана минулого тижня. «Попри все більше закликів до дипломатичного врегулювання, такої можливості поки що немає на горизонті. Росія і Україна продовжують вірити, що переможуть, якщо продовжуватимуть боротьбу. Жоден посередник не зможе вийти з цього глухого кута», — додали вони. Утім, прогноз Буданова не суперечить думці багатьох незалежних військових аналітиків про те, що Росії наразі не вистачає боєприпасів, військового постачання та достатньої кількості кваліфікованих і вмотивованих солдатів для значного прогресу на сході України, де точаться найзапекліші бої. АВТОР ФОТО,REUTERS «Росія втратила приблизно половину своїх танків, її артилерійський потенціал знижений і вона немає достатньо засобів для виробництва великої кількості нової техніки», — сказав Філіпс П. О’Брайен, професор стратегічних досліджень безпеки з Університету Сент-Ендрюс у Шотландії. На думку дослідника, «Україна зараз сильніша, ніж була 24 лютого минулого року. Вона отримує кращі системи. Вона інтегрує багато систем НАТО. Росія оснащена слабшою технікою. У неї менше добре навчених солдатів, менше передового обладнання». Наприкінці грудня Пентагон оцінив, що російські військові, швидше за все, вичерпають нові запаси боєприпасів до початку 2023 року, що змусить їх покладатися на запаси, вироблені під час холодної війни. Ці запаси є менш надійними і потенційно застарілими. Росія має найбільший у світі арсенал ядерних боєголовок, хоча російський президент Володимир Путін, здається, значною мірою виключає можливість використання ядерної зброї в Україні. Деякі з попередніх прогнозів Буданова щодо загальної траєкторії війни виявилися точними. В інтерв’ю USA Today у листопаді 2021 року Буданов передбачив, що наприкінці того ж року Росія поступово посилить серію провокацій під фальшивим прапором як привід для початку вторгнення. Він також прогнозував енергетичну кризу, економічні потрясіння і відсутність продовольчої безпеки в країнах, які залежать від експорту України. Усе це сталося пізніше. У своєму останньому інтерв’ю, яке він дав американському виданню у середині лютого, Буданов сказав, що війна не закінчиться, доки український Крим на Чорному морі не буде звільнений від Росії. Як нагадує видання, днями держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість постачання Москві зброї та боєприпасів. Китай уже надав цивільну допомогу. «Україна стає сильнішою, Росія слабшає. Китай може це змінити», — сказав О’Браєн. Однак колишній Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО генерал Веслі Кларк зазначає, що хоча Китай має «багато військової техніки, велика її частина, ймовірно, не модернізована».