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Від 7 до 10 років: у Білорусі нобелівського лауреата Біляцького і трьох правозахисників засудили до ув’язнення за підтримку акцій протесту

3 березня в білоруському суді Ленінського району Мінська оголосили вирок трьом правозахисникам: Валентину Стефановичу, Володимиру Лабковичу та Дмитру Соловйову, вони отримали від 7 до 10 років колонії. Лауреата Нобелівської премії миру Алеся Біляцького засудили до 9 років ув’язнення

Про це повідомили в Радіо Свобода.

Суддя суду Ленінського району Мінська оголосила вирок трьом правозахисникам Білорусі, зокрема Нобелівському лауреату миру Алесю Біляцькому: він отримав 10 років колонії.

Разом із ним на лаві підсудних перебував віце-президент Міжнародної федерації прав людини Валентин Стефанович та координатор кампанії «Правозахисники за вільні вибори» Володимир Лабкович. Їм оголосили вирок 9 та 7 років колонії відповідно.

Правозахисника «Вясни» Дмитра Соловйова судили заочно до 8 років ув’язнення.

Їм інкримінують «контрабанду грошей організованою групою» у 2016-2021 роках та «фінансування акцій протесту» у 2020 році.

Цьогоріч Нобелівською премією миру нагороджували лауреатів з України, Росії та Білорусі – українську правозахисну організацію «Центр громадянських свобод», російську організацію «Меморіал» та білоруського правозахисника Алеся Біляцького.

3 марта, 2023 | Category: Мир, Новости

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