В Японії перебуває понад 2000 українських біженців

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо»

«Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, Японія прийняла понад 2000 українських біженців. Ми розуміємо, що половині з них дуже важко ще користуватись японською мовою. Проте понад 65% українських біженців хочуть залишатись у Японії навіть трішки довше і планують вивчати японську мову та культуру», — розповів Кенʼічіро.

Дипломат наголосив, що Японія надає потужну гуманітарну та фінансову допомогу

«Японія надає потужну гуманітарну допомогу Україні. Також ми хочемо надати можливість українцям долучитись до нашого ринку праці. Наша головна мета полягає в тому, щоб українці в Японії змогли отримати необхідний досвід, яким змогли б поділитись в Україні. До того ж Японія виділяє потужну фінансову допомогу Україні. Ми передали Україні понад 7$ млрд фінансової допомоги», — додав він.