У Бундестазі назвали Меркель відповідальною за війну в Україні через блокування її вступу в НАТО

Як повідомляє «Європейська правда», таку думку Штрак-Ціммерманн висловила в інтерв’ю німецьким телеканалам RTL та n-tv.

Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії.

За словами політикині, те, що українці не вступили до НАТО, «було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час».

Штрак-Ціммерманн також вважає, що після повномасштабного нападу Росії Німеччина повинна була стати на бік України і підтримати її зброєю. Але доведеться «переписати історію Ангели Меркель, особливо історію останніх кількох років і повних прорахунків».

Коментуючи перспективи конфлікту, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони припустила, що він навряд чи буде тривати так само довго, як Перша або Друга світові війни. Водночас, додала вона, президент РФ Владімір Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України.

Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ «одного дня».