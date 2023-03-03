США решили перекрыть поставки в Россию товаров через Турцию, Китай и страны СНГ

Россия обходит санкции США с помощью поставок товаров через Китай, Турцию, Беларусь, Армению и Узбекистан. В связи с этим производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов должны проверять сделки с компаниями из этих стран на предмет нарушения санкций.

Об этом говорится в рекомендациях Минторга, Минюста и Минфина США (.pdf) по борьбе с нарушением санкционного режима. Ведомства обозначили «красные флаги», которые должны сигнализировать компаниям о попытке России обойти санкции.

В частности, подозрение должны вызвать:

нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта;

отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;

использование для оплаты финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;

поступление платежа от компании или из страны, которые не указаны в качестве конечного пользователя;

разные IP-адреса клиента и указанного местоположения;

сделки с организациями, которые плохо представлены в интернете, либо вообще не представлены.

Как отмечают американские ведомства, несмотря на беспрецедентные санкции и столь же масштабные усилия властей, злоумышленники продолжают обходить экспортный контроль. В связи с этим все финансовые организации и компании, которые торгуют американской продукцией или товарами, должны быть бдительными при совершении сделок.

Для выявления обхода санкций Минфин предложил информаторам вознаграждение в виде 10–30% штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций. После этого всего за три недели 2023 года американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) получило более 100 сообщений от осведомителей о возможных нарушениях санкционного режима. Столько же заявок в агентство поступило за предыдущие два года, писал Bloomberg.

ЕС также ужесточает контроль за соблюдение санкций против России. В соседних с Россией странах «внезапно появилось много новых потребностей» одновременно с падением прямого экспорта из Европы в Россию, говорил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан. Он отметил, что «разъяснительная работа» с другими странами по этому вопросу уже начата.

США и ЕС уже усиливают давление на третьи страны с целью препятствования возможностям России по обходу санкций с их помощью, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«Явным сигналом может стать применение вторичных санкций, — согласна Беленькая. — Это может заставить иностранные компании если не отказаться полностью от сотрудничества с Россией, то ограничить его, по крайней мере, в наиболее чувствительных для Запада областях».

Так, большинство иностранных банков отказались работать с российскими картами «Мир» из-за опасений вторичных санкций со стороны США, приводит пример она. Риск вторичных санкций существует, при этом он явно зависит от сектора работы компании и ее юрисдикции.