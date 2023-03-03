США призвали Россию продлить зерновую сделку

Соединенные Штаты призвали Россию продлить соглашение о вывозе зерна через порты Черного моря, указав на его важность для снижения нехватки продовольствия во всем мире.

«Мы продолжаем призывать Россию сделать то, что просто было бы правильно, а именно согласиться продлить и в конечном итоге расширить Черноморскую зерновую инициативу, чтобы люди во всем мире могли и дальше получать необходимое им продовольствие», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Благодаря этому важному инструменту, проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, ослабли», – добавил он.

Россия заявила, что она согласится продлить соглашение, позволяющее безопасно вывозить зерно из украинских портов, только если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.

Черноморская зерновая инициатива, достигнутая при посредничестве ООН и Турции в прошлом году, истекает 18 марта и может быть продлена только с согласия всех сторон. Россия уже выразила разочарование отдельными элементами соглашения.

Западные санкции не были направлены против российского экспорта сельскохозяйственной продукции, но Москва заявила, что ограничения на платежи, логистическую и страховую отрасли являются барьером для экспорта российского зерна и удобрений.

На переговорах с министром иностранных дел Турции Мевлетом Чавушоглу министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что «продолжение “пакетного” соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений», сообщил российский МИД.

Однако Прайс отметил, что «любая страна должна стремиться не только к продлению, но и расширению Черноморской зерновой инициативы, учитывая, насколько она важна не только для региона, но и для всего мира, и для чего-то иного нет никаких причин».