Експерти Інституту вивчення війни вважають, що російські окупаційні війська змінили свою тактику у Бахмуті і зараз, найімовірніше, намагаються змусити українських військових тактично відступити з міста.

Протягом 2 березня війська РФ продовжували наступати навколо Бахмута. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки у населених пунктах навколо міста, зокрема біля Хромового, що за 3 км на захід від Бахмута.

“Відбитий російський штурм біля Хромового свідчить про те, що російські війська, ймовірно, просунулися на північний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня, показують, що російські війська, ймовірно, закріпили успіхи на південь від Дубово-Василівки”, – зауважили аналітики.

Окрім цього, російський мілблогер стверджував, що бойовики ПВК “Вагнера” просувалися в напрямку Григорівки (10 км на північний захід від Бахмута) і Богданівки (6 км на захід від Бахмута), а також вели наступальні дії в районі Федорівки (17 км на північ від Бахмута), Роздолівки (17 км на північ від Бахмута) та Веселого (18 км на північний схід від Бахмута).

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня, свідчать, що російські війська, ймовірно, просунулися у східному Бахмуті.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська продовжували наступальні операції в південному Бахмуті, рухаючись на північ від Опитного (4 км на південь від Бахмута), у східній частині міста, і в північному Бахмуті, рухаючись на південь від Ягідного (2 км на північ від Бахмута).

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня, показують, що російські війська, ймовірно, наступали поблизу Білої Гори (13 км на південний захід від Бахмута).

Російські мілблогери заявили, що вагнерівці вели обстріли в напрямку Білої Гори та Часів Яр (12 км на захід від Бахмута) і намагаються перекрити ділянку траси Т0504.

“Схоже, що російські війська тимчасово зменшили зусилля з оточення Бахмута як з південного заходу, так і з північного сходу, і натомість можливо, зосереджуються на тиску на українські сили, щоб вони вийшли з міста, зосередившись на північно-східному наступі”, – наголосили в ISW.

Аналітики додали, що протягом останніх тижнів окупанти активізували наступальні дії на північних околицях та передмістях Бахмута, здобувши тут деякі успіхи.

Водночас просунутись ближче до траси Т0504 між Бахмутом і Часів Яром, що на південному заході від Бахмута, росіянам не вдалось.

Російські мілблогери так само почали приділяти більше уваги російським операціям в північному Бахмуті, насамперед тих, які були зосереджені на захопленні Хромового.

“Російським військам, ймовірно, знадобиться захопити Іванівське та Хромове, щоб відрізати українські наземні лінії зв’язку у Бахмут і повністю оточити українське угруповання в місті. Можливо, російські війська намагаються чинити тиск на українські війська в Бахмуті, щоб вони тактично відступили через трасу Т0504, тому зменшили свої зусилля з оточення населеного пункту, захопивши також Іванівське. Подвійне охоплення Бахмута, ймовірно, вимагатиме додаткових зобов’язань щодо живої сили та обладнання, і російські війська можуть мати намір уникнути подальших витрат на потенційне оточення. Однак російські війська продовжують наступ уздовж лінії T0504 і можуть відновити більш узгоджені зусилля в цьому напрямку”, – йдеться у звіті фахівців.

Своєю чергою Україна висуває інформаційні умови для ймовірного виходу ЗСУ з Бахмута, водночас не повідомляючи про намір вивести війська з міста.

2 березня речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська здійснять тактичний відступ із Бахмута, якщо в цьому виникне необхідність.

Череватий зазначив, що основним завданням українських військ є досягнення стратегічних результатів, і нагадав, що українські війська звільнили значні території в Харківській області та навколо Лиману Донецької області після дорогого наступу Росії з захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області.

В ISW додали, що оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією, спрямованою на те, щоб змусити російські сили збільшити живу силу та техніку для проведення дорогих штурмів для захоплення міста обмеженого оперативного значення.

“Українські війська вже досягли цієї стратегічної мети, і подальша українська оборона міста залишатиметься стратегічно надійною до тих пір, поки витрати на утримання міста не переважатимуть триваючий вплив на російську живу силу та техніку. Українські офіційні особи продовжують наголошувати, що українські сили мають можливість здійснити контрольований відхід із Бахмута, якщо вважають за потрібне”, – резюмували експерти.