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РФ прагне сповільнити військову допомогу Україні ядерним шантажем, — ISW

росія ядерна зброя
Аналітики ствердили, що Кремль використовує ядерну ескалацію, зокрема призупинення участі РФ у договорі про ядерні озброєння, для сповільнення західної військової підтримки України

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Дуже ймовірно, що Кремль використовує побоювання ядерної ескалації та призупинення Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) в надії стримати підтримку Заходу для України та уповільнити передачу обіцяної військової допомоги. Кремль навряд чи застосує ядерну зброю, але регулярно робить неправдоподібні погрози ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід і звернутися до його ультранаціоналістичної бази, як ISW повідомляв раніше», — зазначили експерти.

У звіті нагадали, що 2 березня держсекретар США Ентоні Блінкен у Нью-Делі, в Індії, поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Держсекретар заявив, що він закликав Сергія Лаврова скасувати призупинення РФ 28 лютого співпраці з Новим СНО, який накладає обмеження на кількість російської та американської ядерної зброї міжконтинентального діапазону. Зокрема Ентоні Блінкен висловив готовність США співпрацювати з Росією щодо контролю над стратегічними ядерними озброєннями незалежно від стану війни в Україні чи американсько-російських відносин.

«Однак російські чиновники навряд чи продовжуватимуть змістовні дискусії щодо відновлення Нового СНО», — резюмували в ISW.

3 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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