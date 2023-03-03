Кремль неспроможний задовольнити вимоги ультранаціоналістів щодо війни з Україною – ISW

Інцидент, який нібито трапився 2 березня у Брянській області РФ, куди нібито проникла українська диверсійно-розвідувальна група, викликав хвилю невдоволення серед російських воєнкорів та ультранаціоналістичної спільноти — ISW

В інституті нагадали, якою була реакція російських посадових осіб та військових блогерів на інцидент у Брянській області.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання щодо зміни статусу «спеціальної військової операції» на «війну» через цей інцидент.

Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин саркастично зауважив, що Росія дозволила Україні порушити свої «червоні лінії».

Російські посадовці, такі як окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов і лідер Чечні Рамзан Кадиров закликали Кремль посилити заходи безпеки і провести операції у відповідь. Кадиров, наприклад, закликав Кремль обстрілювати цивільне населення, щоб покарати винних у цьому інциденті, фактично закликаючи Росію до військових злочинів.

Пов’язані з Кремлем воєнкори та колишні маріонеткові чиновники закликали Кремль оголосити Збройні сили України і «Російський добровольчий корпус» терористичними організаціями та порівняли цей інцидент з облогою школи у Беслані в Північній Осетії у 2004 році.

Російські воєнкори також закликали Кремль використати цей інцидент для формування Ставки Верховного головнокомандування, яка ухвалюватиме всі політичні, військові та економічні рішення, щоб забезпечити перемогу РФ у війні. Інші воєнкори пов’язали інцидент з нещодавніми заявами Путіна про те, що ФСБ має посилити охорону кордону, та закликали виділити більше ресурсів для прикордонних підрозділів. Деякі військові блогери закликали Росію сформувати загони вбивць для вбивства українських чиновників і створити зони відчуження на кордоні.

Аналітики ISW вважають, що реакції на повідомлення про українську ДРГ свідчать про те, що Кремль немає можливості задовольнити вимоги російських ультранаціоналістичних груп.

«Ці реакції вказують на те, що ультранаціоналістична спільнота значною мірою незадоволена багатьма аспектами нездатності Кремля повністю дотримуватися власної брехливої риторики про те, що Росія веде «екзистенціальну війну» в Україні.

Кремль неспроможний задовольнити всі ці вимоги ультранаціоналістів та може скористатися цією можливістю, щоби запровадити додаткові заходи безпеки в Росії, які були б вигідні Путіну, не наражаючи РФ на більший ризик або внутрішні заворушення через, наприклад, оголошення війни».

Передісторія:

Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.

Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.

Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь «українську ДРГ» на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

Пізніше так званий «Русский добровольческий корпус» заявив, що не «українська ДРГ», а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.